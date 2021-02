«The Voice»: la production laisse des libertés à Amel Bent, les internautes en colère

Alors que la phase des duels est déjà bien entamée chez nous en Belgique, les candidats de « The Voice France » n’en sont encore qu’aux auditions à l’aveugle. Ce samedi, les quatrième blinds étaient diffusés sur TF1, et la bataille a une nouvelle fois été rude entre les coachs, qui se sont battus pour attirer les plus belles voix de la soirée dans leur équipe.

D’ailleurs, une bataille a particulièrement frustré les internautes, après le passage d’un instituteur de 31 ans, Angelo. Le candidat a interprété « Les paradis perdus » de Christophe, et a séduit Vianney, Florent Pagny, Marc Lavoine et Amel Bent. Cette dernière, deuxième coach à se retourner, a décidé de bloquer son collègue Marc Lavoine. Lui qui s’est retourné à la toute fin de la prestation, ne pouvait donc plus récupérer, quoi qu’il arrive, Angelo dans son équipe.