«The Voice France»: le rappeur The Vivi exclu à cause de tweets racistes et homophobes

C’était l’une des révélations de samedi dernier et voilà que l’aventure est déjà finie pour Vincent Pois, alias The Vivi. Ce rappeur de la Sarthe âgé de 20 ans a été exclu de l’émission. En cause : des tweets écrits alors qu’il avait 17 ans où il insultait les communautés maghrébines et homosexuelles. Lors de son passage à la télévision, ces messages ont été relevés par des internautes puis sont parvenus jusqu’aux oreilles de la production qui a voulu réagir avec poigne.

Contacté par Le Parisien, le rappeur s’est d’abord défendu : « Je suis soi-disant misogyne, raciste ou autre. Mais je n'ai pas la tête aussi grosse pour être tout ça. Je ne suis d'ailleurs rien du tout. Ces tweets sont sortis de leur contexte ». En parallèle, au vu de l’ampleur de la polémique, il a fini par fermer son compte Twitter et par publier un message d’excuses sur Instagram. « En relisant ces messages, j’éprouve un sentiment de honte. Ce sont des propos de cours de récré d’un ado inconséquent qui me font froid dans le dos. Je ne pensais pas un mot de ce que j’ai dit. Je demande pardon à toutes les personnes que j’ai pu offenser avec ces messages honteux ».

Mais pour la production, les faits sont trop importants pour être ignorés. Dans un communiqué, elle se dit « extrêmement choquée par ces tweets qui sont à l’opposé des valeurs d’inclusion et de tolérance prônées par The Voice, comme en atteste la diversité des talents ». « Ces messages sont également contraires aux engagements pris par les talents quand ils participent à The Voice. The Vivi a immédiatement présenté des excuses sincères sur son compte Instagram. Mais ces messages restent incompatibles avec nos valeurs et avec sa participation au programme qui s’arrête aujourd’hui », conclut-elle.