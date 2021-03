«The Voice France»: les téléspectateurs choqués dénoncent un «passe-droit»

Parmi les messages, il est possible de lire « Pas de public en concert mais à The Voice ça ne dérange pas ? » ou bien « Je suis encore une fois choqué qu’on engage un public fictif pour une émission TV alors que cela reste interdit en salle de spectacle ». Un dernier message pose la question : « C’est quoi le passe-droit qui autorise à ne pas respecter les règles sanitaires ».

La production a tout de même expliqué au début de l’émission que cette dernière a été enregistrée dans « le respect des règles sanitaires. Tous les talents, les coachs et les membres de la production ont été testés régulièrement durant la période de tournage ». Le choix d’intégrer un public n’est pas non plus du hasard. Le directeur des programmes d’ITV Studios France, Matthieu Grelier, a expliqué cette volonté progressive d’avoir un public.

Lors de l’enregistrement des battles, les conditions sanitaires étaient légèrement meilleures qu’aujourd’hui. « On a avancé dans le temps, les mesures étaient aussi un peu différentes » explique-t-il. Il ajoute que la présence d’un public était un atout pour cette étape de la compétition : « On entre dans une dimension de performances, avec plus de show. Les coachs sont de face et regardent le spectacle. Il y a une dimension scénique qui est plus importante pour les battles, les KO et les cross battles ».