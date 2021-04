Jean-Pierre Pernaut se lance en radio

Cela fait quatre mois jour pour jour que Jean-Pierre Pernaut a fait ses adieux au JT de 13h de TF1. Et lundi, comme pour marquer le coup, l’emblématique présentateur fera ses débuts en radio sur Nostalgie, rapporte Le Parisien.

« JPP » gardera son horaire favori, et sera donc présent du lundi au vendredi à 13h sur Nostalgie, entre le 19 avril et le 2 juin, pour présenter une pastille quotidienne personnelle. Une aventure qui durera donc 33 jours, comme le nombre d’années que Jean-Pierre Pernaut, 71 ans, a passé à la tête du journal de TF1. « Il nous confiera chaque jour des anecdotes et des souvenirs de cette période », a détaillé Xavier Laissus Pasqualini, directeur de Nostalgie, au Parisien.

Une nouvelle expérience à ajouter à « l’après JT » pour Jean-Pierre Pernaut. Car l’ancien présentateur du 13h a aussi lancé la JPP TV, plateforme en ligne où sont répertoriés tous les sujets régionaux diffusés au JT de TF1, et l’émission « Jean-Pierre et vous » sur LCI, un programme d’actualité qui donne la parole aux Français. Des projets parmi d’autres.