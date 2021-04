Décès du prince Philip: la famille royale diffuse un tout dernier hommage symbolique (photo)

La famille royale a dit adieu au prince Philip, décédé le 9 avril dernier à 99 ans, samedi lors d’une cérémonie marquée par les règles sanitaires. En effet, seule une petite partie de la famille a pu assister aux funérailles du duc d’Édimbourg. Les Britanniques, eux, ont été invités à ne pas se rassembler dans la rue et à rester chez eux pour assister à la cérémonie à la télé.

En fin de journée, quelques heures après la fin des funérailles, le palais de Buckingham a diffusé un dernier hommage au mari de la reine Elizabeth II : une photo très symbolique du prince Philip, de dos et qui soulève son chapeau, comme s’il saluait une dernière fois sa famille et son pays avant de s’en aller. « À la mémoire de Son Altesse Royale le Prince Philip, Duc d’Édimbourg », a sobrement commenté la famille royale. Un hommage touchant qui, en quelques heures, a récolté plus de 155.000 ‘likes’ sur Twitter.