Le cercueil du prince Philip sera déplacé dans un Land Rover (photos)

L’enterrement du prince Philip approche, le palais de Buckingham et la reine finissent d’organiser les derniers détails. Le prince Philip fera son dernier voyage à bord d’un 4X4 Land Rover. Le choix est délibéré et c’est même le prince lui-même qui a participé à son élaboration pendant plus de 16 ans.

Ce 4X4 particulier servira à conduire son cercueil du château à la chapelle de Saint-Georges. Il ouvrira le cortège suivit par son épouse la reine Elizabeth II, qui sera conduite en Bentley. À cause des conditions sanitaires en Angleterre, seulement 30 membres de la famille et des amis pourront participer à la cérémonie. Pour les Britanniques, ils pourront la suivre depuis la télévision.