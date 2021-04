Elizabeth II partage ses photos préférées avec le prince Philip (photos)

Ce 17 avril, le Royaume-Uni est en deuil. Les funérailles du prince Philip auront lieu en milieu d’après-midi, dans l’intimité de la famille royale. Pour commencer cette journée aussi historique que triste, la reine Elizabeth II a accepté que certaines de ses photos privées soient diffusées sur les réseaux sociaux. On y découvre des moments intimes du couple, en 1947, 2003 et 2017.

Des souvenirs précieux

La première photo est celle de leur mariage. Les deux époux apparaissent tout sourire, se regardant les yeux dans les yeux. Leur union, annoncée en juillet 1947, a eu lieu quelques mois plus tard, le 20 novembre, à l’abbaye de Westminster. Cet événement avait été témoin d’une grande ferveur populaire, signe de la popularité immense dont jouit la monarchie britannique. A côté apparaît une autre photo du couple, en 2017, lors de leurs noces de platine.

Peu après, une autre image est publiée. On y voit à nouveau la reine et le prince, en 2003, au sommet du Coyles of Muick, en plein milieu des Highlands écossais. Le couple apparait à nouveau souriant, profitant d’une journée sous un soleil radieux. La photo avait été prise par la comtesse de Wessex, Sophie Rhys-Jones.