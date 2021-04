Serena Williams travaille avec Amazon Studios sur une série concernant sa vie

Serena Williams a dévoilé récemment qu’elle venait de signer un contrat avec la plateforme Amazon Prime, rapporte le Huffington Post. La joueuse de tennis aux 39 titres du Grand Chelem (simple et double confondus) prépare en effet une série documentaire sur sa carrière, et sa vie en général.

Ce n’est pas la première fois que Serena Williams sera au centre d’un documentaire du genre, puisque la série « Being Serena » avait été diffusée en 2018 sur HBO. Mais cette fois, le nouveau projet sera produit par Plum Pictures, Goalhanger Films et Amazon Studios et l’Américaine de 39 ans en sera productrice, avec Patrick Mouratoglou Stuart Cabb et Tony Pastor.

« Serena a transformé le tennis. Elle est devenue l’une des athlètes les plus inspirantes de sa génération, admirée non seulement pour ses prouesses inégalées sur le court, mais aussi pour son dévouement à la défense des droits », s’est réjoui Jennifer Salke, directrice d’Amazon Studios.