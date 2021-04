Axel Bauer réagit à la reprise étonnante de «Tata Yoyo» par son fils Jim dans The Voice

Si Jim Bauer avait déjà marqué cette saison de « The Voice France » de son empreinte, il a surpris une nouvelle fois les coaches ce samedi soir lors de l’épreuve des K.O. Et pour cause ! Le jeune homme de 29 ans avait fait le choix d’interpréter « Tata Yoyo » d’Annie Cordy, et a scotché tout le monde avec sa version personnelle toute en émotion.

Une version qui a fait l’unanimité auprès des coaches, des autres candidats et des internautes et a donc permis au fils d’Axel Bauer et Nathalie Cardonne de gagner sa place pour les lives. Mais Jim Bauer a surtout séduit son père, qui n’a pas hésité à glisser un petit mot à l’attention de son fils dans l’une de ses story sur Instagram. « Bravo Jim, tu étais formidable dans The Voice ce soir ! » , a écrit l’interprète de « Cargo ». Un petit message repartagé par le talent de la compétition française, accompagné d’un petit « Merci papa ».