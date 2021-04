«Vivement dimanche » : Michel Drucker évoque son effrayante perte de poids (vidéo)

De retour à l’antenne après une longue absence causée par une hospitalisation pour une endocardite infectieuse puis pour un triple pontage, Michel Drucker reste marqué par son séjour à l’hôpital. S’il s’en remet doucement, l’animateur de 78 ans a toutefois repris le chemin de la télé et la présentation de son émission « Vivement dimanche ». Et ce dimanche 18 avril, le nutritionniste Jean-Michel Cohen était l’un des invités du programme, pour parler de régime. L’occasion pour Michel Drucker d’évoquer son importante perte de poids quand il était à l’hôpital, qui l’a beaucoup effrayé, rapporte Pure People.

« Alors moi j'ai vécu une expérience assez fascinante. C'est que j'ai perdu onze kilos; onze kilos quand on en pèse soixante-douze c'est considérable. Et quand je me suis vu pour la première fois, plus que maigre, comme une espèce de pantin, de marionnette, j'ai vu ce qu'était la maigreur et je me suis fait peur », a-t-il révélé.

Jean-Michel Cohen a alors expliqué les dangers d’une perte de poids importante qui n’est pas encadrée : « La maigreur elle s’associe, surtout chez quelqu’un qui est hospitalisé, à la faiblesse. On ne maigrit pas simplement de la graisse. Les gens ne comprennent pas quand ils se lèvent, alors que leur tête marche bien et qu’ils sont guéris, que leurs jambes ne les portent plus, mais c'est simplement de la perte musculaire. C'est ce qui fait la différence entre un bon et un mauvais régime. Protéger les structures du corps c'est la priorité ».