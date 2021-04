Peu avant de mourir, l’actrice Helen McCrory avait adressé un message touchant à sa famille

Connue notamment pour ses rôles de Narcissa Malfoy dans la saga « Harry Potter » et de Tante Polly dans la série « Peaky Blinders », l’actrice Helen McCrory a succombé à un cancer à l’âge de 52 ans. C’est son mari, l’acteur Damian Lewis (« Homeland »), qui a annoncé sur Twitter son décès ce vendredi 16 avril. « J’ai le cœur brisé d’annoncer que, après une bataille héroïque contre le cancer, la femme magnifique qu’est Helen McCrory est morte paisiblement à la maison. Elle est morte comme elle a vécu. Sans peur. Dieu que nous l’aimons et savons la chance que nous avons eue de l’avoir dans nos vies », a-t-il écrit.

Ce dimanche 18 avril, l’acteur a rendu un nouvel hommage à sa femme décédée, dans le Times, rapporte 7sur7. Il a notamment évoqué le message d’espoir que celle-ci avait adressé à sa famille peu avant de mourir. Selon Damian Lewis, son épouse à demander à leurs enfants de 13 et 14 ans de « continuer à vivre pleinement, à saisir des opportunités, à vivre des aventures ». En ce qui concerne son mari, Helen McCrory aurait déclaré : « Je veux que papa ait des petites copines, beaucoup de petites copines. Vous devez tous aimer à nouveau, l’amour n’est pas possessif. Mais Damian, essaie au moins de passer les funérailles sans embrasser quelqu’un ».

« Elle a brillé plus fort ces derniers mois que vous ne pouvez l’imaginer, autant que ce que pourrait étinceler l’étoile la plus brillante dans le ciel », a encore expliqué l’acteur d’« Homeland » pour qualifier son combat contre le cancer, indique 7sur7. Helen McCrory aurait également tenté de « normaliser sa mort, en ne montrant ni peur, ni amertume, ni apitoiement sur elle-même, elle nous a seulement armés du courage de continuer et a insisté pour que personne ne soit triste, parce qu’elle est heureuse », a ajouté son mari, bouleversé. « Elle a été un météore dans notre vie », a-t-il conclu.