Sur Twitter, Céline Dion intrigue ses fans avec une courte vidéo annonçant un nouveau projet

Comme beaucoup d’artistes, en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, Céline Dion a été forcée de reporter sa tournée « Courage World Tour » à l’année prochaine. Celle-ci devait initialement débuter en 2020 et avait déjà été reportée une première fois en 2021. Cette tournée rendra hommage à René Angélil, le mari de la chanteuse décédé en 2016.

En attendant 2022, Céline Dion a annoncé de façon mystérieuse un nouveau projet à ses fans. Elle a en effet publié une vidéo de quelques secondes sur son compte Twitter, accompagnée de ces mots : « Un petit avant-goût avant une fabuleuse annonce le 21 avril. À suivre ! ». Durant ce court laps de temps, on aperçoit la chanteuse en robe longue, qui semble poser dans un décor coloré faisant penser à un flipper, rapporte BFM TV.

Une mise en bouche qui ravit les fans de Céline Dion, persuadés que leur idole envisage un retour à Las Vegas pour une série de concerts. Entre 2003 et 2019, la chanteuse y était en résidence et avait assuré plus de 1000 représentations sur la scène du Caesars Palace.