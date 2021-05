Voici les grands gagnants des Billboard Music Awards 2021

Ce dimanche 23 mai, le gratin de l’industrie musicale nord-américaine était réuni pour féliciter les chanteurs les plus populaires de l’année écoulée. Avec près de cinquante catégories et presque à chaque fois cinq nommés, il y avait du monde au portillon ! Un artiste est toutefois sorti du lot : le Canadien The Weeknd. Il a remporté pas moins de 10 récompenses, sur les 16 nominations qui lui étaient attribuées. Parmi celles-ci, il y a notamment le titre le plus convoité, celui de meilleur artiste, ainsi qu’entre autres ceux de meilleur artiste masculin et meilleur artiste R&B. Voici ceux qui ont également brillé hier soir au Microsoft Theater de Los Angeles.

Une gloire posthume et le succès de la K-Pop

Juste en-dessous de The Weekend, on trouve le rappeur Pop Smoke avec cinq trophées à son actif. En février 2020, il avait été tué lors d’une attaque à main armée dans son domicile d’Hollywood Hills. Il avait reçu plusieurs balles qui lui ont été fatales et sa mort avait provoqué un choc à travers les Etats-Unis. Son album, sorti le 3 juillet 2020, a fait un véritable carton qui lui vaut aujourd’hui toutes ces récompenses à titre posthume : meilleur nouvel artiste, meilleur rappeur, meilleur rappeur masculin, meilleur album de rap et le meilleur au classement BillBoard 200 Album.

Derrière lui, il y a le groupe sud-coréen BTS. De plus en plus populaire aux Etats-Unis, le boys band a fait entrer définitivement la K-Pop dans les radios américaines. Ils ont triomphé dans les quatre catégories où ils étaient nommés : meilleur groupe, meilleures ventes pour un artiste, meilleur « artiste social » (titre remis sans interruption par le public à BTS depuis 2017), et meilleur vente pour une chanson (avec leur single « Dynamite »).

Le rappeur portoricain Bad Bunny a quant à lui obtenu quatre récompenses dédiées aux chanteurs hispanophones : meilleur artiste latin, meilleur artiste latin masculin, meilleur album latin (YHLQMDLG) et meilleure chanson latine (« Dákiti »). Au rayon country, c’est l’Américain Morgan Wallen qui s’est imposé par trois fois : meilleur artiste country, meilleur artiste country masculin et meilleur album country (« Dangerous: The Double Album »). Enfin, Taylor Swift a décroché deux des récompenses parmi les plus prestigieuses (la meilleure artiste féminine et la meilleure artiste du BillBoard 200), soit un nombre équivalent à Lady Gaga (meilleure artiste dance-électro, et meilleur album dance-électro).