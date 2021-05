Vers la mammographie sur mesure

Le cancer du sein est le type de cancer le plus fréquent en Belgique. Chaque année, ce ne sont pas moins de 11.000 femmes qui y sont confrontées. On ne le dit pas assez mais les hommes peuvent eux aussi être touchés par cette pathologie. Dans notre pays, on enregistre en moyenne une centaine de cas par an chez les messieurs. En ce qui concerne la population féminine, la tranche d’âge la plus atteinte est celle des 61-70 ans. D’une manière générale, on considère que plus un cancer du sein survient tôt, plus il a de chances de relever d’une forme agressive. On ne retient pas de cause directe...