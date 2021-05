Thomas Pesquet partage sa routine pour le moins désagréable à bord de l’ISS

Thomas Pesquet réalise un rêve et le partage avec ceux restés sur Terre. Grâce aux réseaux sociaux, l’astronaute offre régulièrement des photos prisent de l’espace et nous montre nos villes, mais aussi comment fonctionne la station spatiale dans laquelle il se trouve et les missions qu’il réalise. Il va d’ailleurs commencer à animer un « journal de bord » tous les samedis sur France Inter.

Dernièrement, dans une photo de lui qu’il a partagé sur Instagram, il y explique une routine, un peu abrupte. Tous les matins, autour de 6h, les astronautes à bord de l’ISS doivent réaliser une prise de sang pour ensuite rapporter le sang récolté sur Terre pour l’analyser. C’est ce qu’explique Thomas Pesquet dans la légende de sa photo : « Parfois, les journées débutent TRÈS tôt dans l’ISS, avec prise de sang dès 6h… On est entraînés à les réaliser sur autrui… ou sur soi-même, c’est la technique que certains (dont moi) préfèrent (au moins si on se rate, l’ambiance reste bonne). Pour conserver les échantillons jusqu’à la date du retour sur Terre, pas de panique : on a trois congélateurs (made in Europe) qui descendent allègrement vers les -80 degrés… Maintenant il ne reste plus qu’à se réveiller un peu plus ».

Une routine qui permet de se rappeler que si les astronautes vont dans l’espace pour y conduire des expériences, ils sont aussi eux-mêmes, une grande part des sujets étudiés en apesanteur. Ils doivent analyser la façon dont évoluent leur corps et les différentes réactions qu’ils peuvent avoir face à l’apesanteur. Parmi les études menées, Thomas Pesquet doit analyser son sommeil, ou bien les réactions du plastique dans l’espace, mener des cultures de plantes mais aussi assurer la maintenance des modules pour ramener l’équipage de l’ISS sur Terre.