Sous la plume percutante et touchante de Maryssa Rachel, Dédé, alcoolique maniaco-dépressif, raconte sa lente descente aux enfers, malgré son amour pour sa famille.

Ce livre est clairement dédié aux victimes de l’alcoolisme et à leur entourage...

Oui. Je l’ai écrit car j’aurais aimé avoir un bouquin comme celui-ci dans les mains quand j’étais plus jeune. Je n’aurais alors pas haï mon père comme je l’ai fait. Il était alcoolique maniaco-dépressif et le livre est basé à 80 % sur son histoire. Mes parents se sont séparés quand j’avais 9 ans et j’ai habité par la suite avec ma mère, donc je n’ai pas vécu longtemps avec mon père. J’...