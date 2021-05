Vianney partage le clip de la chanson écrite lors de son voyage en Éthiopie

« Rendez-vous en terre inconnue » sera diffusé ce mardi 25 mai sur France 2. Dans ce numéro, Raphaël de Casabianca est allé avec Vianney en Éthiopie, rencontrer les nomades Afar. Une rencontre qui a eu lieu en janvier dernier et qui a profondément marqué l’animateur et le chanteur. Lors de leur voyage, Vianney a trouvé le temps d’écrire cette chanson pendant les moments de la journée où la chaleur était si écrasante qu’il n’était pas question de filmer. Le nom « Dabali », vient de celui d’une jeune fille rencontré là-bas. Le clip a été réalisé grâce à des images prisent par Pierre Stine.

Ce numéro de « Rendez-vous en terre inconnue » est d’autant plus attendu que le tournage s’est trouvé chamboulé à cause de la crise sanitaire. Il était question de ne surtout pas amener le virus chez les Afar. Deux équipes de tournages étaient prêtes dans le cas où quelqu’un était contaminé. Le chanteur, l’animateur et le réalisateur ont été mis en isolement puisqu’ils étaient les trois à ne pas pouvoir être remplacé. Raphaël de Casabianca a déclaré à Télé Star : « Seuls le réalisateur, Vianney et moi-même n’avions pas le droit à l’erreur puisque nous partions le 1er janvier. J’étais presque à l’isolement. Je ne voulais pas prendre de risque avant le départ ».