Vianney annonce que sa carrière «s’arrêtera définitivement bientôt» (vidéo)

Travailler dans la musique est épanouissant mais cela prend aussi beaucoup de place, voire un peu trop du point de vue de Vianney. C’est pourquoi il a annoncé hier lors de l’émission « Sept à Huit » qu’il pourrait mettre rapidement un terme à sa carrière de chanteur. Une annonce choc alors qu’il est plus populaire que jamais avec son nouvel album et son rôle de coach dans « The Voice ». Mais pour lui, il faut qu’il se dédie au plus important : sa famille.

Trouver l’équilibre

Le sujet est abordé lorsque la journaliste de TF1 l’interroge justement sur son rapport avec ses proches. A la question « Votre famille, elle est plus chère que tout ? », Vianney répond sans hésiter. « Oui, oui. Ma famille, c’est ça ma vie en fait. Le reste, c’est aussi ce qui fait partie de moi bien sûr. La musique, c’est ce qui fait ce que je suis. Mais ce pour quoi je mourrais, ce sont les miens ».

Il lui est alors demandé s’il pourrait vraiment arrêter d’être sur scène si c’est pour se consacrer à ses proches. « Ah oui, oui ! », répond à nouveau directement le chanteur. « Je sais que cela s’arrêtera même définitivement bientôt. Je le ressens. Je sais que le jour où j'aurai des enfants, je n'aurai pas envie de tenir ce rythme-là, d'une vie de chanteur. Donc il faudra que je trouve des équilibres pour continuer à être heureux en faisant des choses que j'aime, mais en ayant assez de temps et de présence pour les gens que j'aime. Voilà ».