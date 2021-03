«The Voice France»:Marc Lavoine admet être parfois dépassé par Vianney

Marc Lavoine s’est confié sur RTL France ce samedi 27 mars dans « On refait la télé ». Le chanteur semble visiblement devoir user de patience vis-à-vis du nouveau membre du jury. Vianney a rejoint Florent Pagny, Amel Bent et Marc Lavoine pour la dixième édition de l’émission cette année.

Un jeune membre qui semble plein d’énergie qui en fait les frais. Depuis le début de l’émission le chanteur a déjà cassé deux fauteuils et par conséquent a aussi rallongé quelques fois les enregistrements des émissions. Un comportement que Marc Lavoine décrit dans ses termes : « C’est un surdoué (…) donc il casse les couilles et aussi il casse les fauteuils ».

Intenable à table

Le chanteur ajoute que Vianney « va très, très vite ». Il raconte notamment les moments qu’ils partagent : « Quand on dîne parfois ensemble, il bouffe, il reste deux secondes assis, puis il se lève (…) il prend son truc, il vient manger à côté de toi, il n’arrête pas de faire le tour de la table ». Il ajoute que pour lui, Vianney a probablement un haut quotient intellectuel et que ces gens-là sont « embêtants parce qu’ils s’ennuient très vite et donc il faut qu’ils cassent quelque chose ».