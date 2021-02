Marc Lavoine explique pourquoi il tient ses lunettes comme un binocle

Depuis le début de la 10e saison de « The Voice France », un élément trouble l’esprit du public. Non, il ne s’agit pas d’une prestation d’un talent mais des lunettes de Marc Lavoine ! Au lieu de les porter sur le nez comme tout le monde, il préfère regarder à travers un des deux verres de sa paire de temps en temps et très furtivement. Une utilisation originale qu’il explique aujourd’hui.

Tel un microscope !

Face aux commentaires répétés des internautes à ce sujet, Marc Lavoine a en effet décidé de mettre les choses au clair. Car pour lui, il n’y a rien de bizarre là-dedans, comme il le raconte sur Instagram. « On me dit que ma façon d’utiliser mes lunettes fait réagir… mais voyons, je ne vois pas du tout pourquoi », s’étonne-t-il d’abord sur les réseaux.

« En fait, je "zoome" sur les artistes, sur leurs visages en particulier, pour les observer au plus près », explique-t-il simplement. « Merci à tous pour vos gentils mots », conclut-il avec un emoji de binocle. Marc Lavoine préfère donc manifestement utiliser ses lunettes de façon épisodique, seulement quand sa vue lui fait vraiment défaut, question d’exercer le plus possible ses yeux.