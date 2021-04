Vianney explique sa manière de s’asseoir dans son fauteuil de «The Voice»

Avec sa première saison de « The Voice », Vianney a déjà su se faire remarquer, et pas seulement pour ses talents de coach. Depuis le début des auditions à l’aveugle, il s’est montré très instable sur son fauteuil. Assis, accroupi ou debout sur son siège, il ne tient jamais en place. Cela pourrait faire rire plus qu’autre chose mais pour certains, cela agace. C’est pourquoi il a été interrogé sur le sujet, question d’éclaircir les raisons de cette agitation perpétuelle.

La nécessité de bouger

Vianney a d’abord un peu de mal à répondre à la question, posée par Télé-Loisirs. Mais finalement, il l’explique assez simplement. « J’ai trouvé ça dingue de voir autant de réactions et pour être honnête je ne sais pas trop quoi dire sur le sujet. À part que malheureusement, je suis comme ça. Je sais très bien ce que ça veut dire de moi. J’ai ça depuis tout petit, je traîne ça depuis l’école primaire, je n’aime pas rester assis trop longtemps. C’est comme ça. J’aime bien bouger. Dans la vie, pareil. C’est de l’hyperactivité. Rien d’autre. Après, je ne pense pas que ça fasse de moi un mauvais gars », dit-il.

Le chanteur serait donc condamné par son hyperactivité à bouger en permanence, qu’il y ait un fauteuil ou pas. Parfois, cela peut néanmoins causer quelques problèmes. Lors des auditions à l’aveugle, alors que son siège tournait, Vianney a quitté un peu trop brutalement sa place, ce qui a pour ainsi dire « cassé » la machine. L’équipe technique a mis plusieurs minutes pour réparer les fauteuils, qui ne pivotaient plus normalement.