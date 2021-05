Le youtubeur Loris était à Bruxelles pour la réouverture des terrasses

Loris Giuliano est un habitué des micros-trottoirs, c’est d’ailleurs l’essentiel du contenu de sa chaîne Youtube. Aujourd’hui, il vient de sortir une vidéo qui se passe à Bruxelles. Le youtubeur est allé à la rencontre des Bruxellois, pour la plupart des passants, pour leur poser des questions et les bousculer un peu. Le youtubeur leur demande comment ils se sentent par rapport à la réouverture des terrasses et par rapport au virus. La vidéo est sobrement intitulée « Les terrasses » mais comptabilise déjà 800.000 vues en deux jours.

Loris n’a pas peur du ridicule ni de forcer un peu les situations, ce qui lui permet de prendre aisément le petit-déjeuner sur la Grand-Place de Bruxelles en tout début de vidéo. Pendant sa journée dans la capitale, il a rencontré un vendeur de vêtement, des passants et surtout il s’est embarqué dans une voiture avec des jeunes garés dans une rue. S’ensuit une balade assez chaotique dans les rues de Bruxelles pour finir sur la place Sainte-Croix à Flagey, devant la terrasse bondée du Belga.

Il n’en fallait pas plus pour que la voiture soit encerclée et chahutée par les clients venus boire un verre. Les policiers sont arrivés et ont tenté de gérer la situation. Toute cette aventure s’est finie au commissariat pour Loris et ses comparses mais pas pour très longtemps. Puisque Loris Giuliano arrive à se rendre à Saint-Gilles dans la soirée pour y voir l’ambiance et est visiblement impressionné.