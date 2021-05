Le prince Charles en a contre son fils Harry: «il me considère comme une pompe à fric»

Voilà plus d’un an que la situation est tendue entre les membres de la famille royale et le prince Harry. Les interviews révélations s’enchaînent de la part du couple Harry et Meghan tandis que de l’autre côté, il est question de garder une grande retenue face aux événements. Quelques commentaires fuitent tout de même. Récemment, le prince Charles est devenu la cible de son fils Harry. Ce dernier s’est notamment plaint de l’attitude de son père qui lui aurait coupé les vivres.

Un rapport particulier à l’argent

Lors d’une émission diffusée sur BFM TV le lundi 24 mai, un correspondant du Point à Londres, Marc Roch,e a partagé des indiscrétions lâchées par le prince Charles. Il révèle : « Le prince Charles a immédiatement fait savoir (…) que Harry n’arrêtait pas de lui téléphoner pour lui demander de l’argent » avant de rajouter : « « Il me considère comme une pompe à fric », a-t-il dit ». Le prince Charles a partagé qu’il n’aimait pas la relation que le prince Harry avait l’argent depuis son mariage.

Les souvenirs d’enfance

De l’autre côté, Harry fait de nouveaux reproches à son père. Lors d’un documentaire abordant la question de sa santé mentale avec Oprah Winfrey, le prince Harry a déclaré qu’il aimait beaucoup emmener son fils sur l’arrière de son vélo pour se promener. Il affirme aussi que c’est une activité qu’il n’a jamais eu l’occasion de partager avec son père. Une façon de dire que le prince Charles n’était pas assez impliqué dans la vie de ses enfants ? En tout cas, des photos circulent de la famille royale en pleine balade à vélo justement, et ce ne sont pas les seules sorties qui ont été photographiées.

Sur les réseaux sociaux, les internautes et observateurs commencent à perdre patience et se demandent si le prince Harry a vraiment tout oublié. Le journaliste Martin Jay s’est même emporté sur Twitter en écrivant : « Est-ce que rien n’est vrai dans l’interview de Meghan et Harry avec Oprah Winfrey ??! ».

Ce qui apparaît en tout cas, ce sont que les relations tendues entre le père et le fils ne semblent pas être en bonne voie pour se rétablir pour le moment.