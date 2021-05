PPDA: des SMS jettent le trouble dans l’enquête pour viol contre l’ancien présentateur

Patrick Poivre d’Arvor continue de nier et s’est rendue à une audition libre auprès des enquêteurs la semaine passée.

Patrick Poivre d’Arvor a été entendu en audition libre devant les enquêteurs le 18 mai dernier. L’ancien présentateur est accusé de viol par Florence Porcel, écrivaine. Le journaliste aurait forcé la jeune femme à un rapport sexuel en 2004 et une fellation en 2009. PPDA continue de nier les faits qui lui sont reprochés et a, de son côté, déposé plainte pour « dénonciation calomnieuse », son avocat a ajouté : « M. Poivre d’Arvor n’a jamais imposé à qui que ce soit une relation quelle qu’elle soit, et certainement pas à Mme Porcel ».

Des centaines de SMS

Lors de l’audition libre, des SMS sont apparues dans l’enquête. Ces SMS auraient été échangés entre Florence Porcel et une amie à elle. Ces échanges, dont une partie du contenu a été rapportée par Le Point et Le Parisien, font état de conversations sur les fantasmes de la jeune femme mais aussi d’accusation contre le journaliste. Ces échanges datent de 2008 et 2009.

Dans les centaines de messages envoyés, seulement quelques un ont été accessibles à certains médias. Dans l’un d’entre eux, il est possible de lire : « Reste à trouver le mec qui veuille bien assouvir mes envies. Je vois Patrick le 29, je vois Patrick le 29, je vois Patrick le 29… Du moins, je l’espère… Il le faut ». Ce dernier aurait été écrit par Florence Porcel.

Changement de comportement en 2008

Un peu plus tard dans la conversation, un autre SMS, daté du 1er décembre 2008, attire l’attention. Il y est écrit : « Il y a des jours où je balancerais bien un post anonyme pour dire que le roman parle de PPDA (…) et appeler Closer avec une voix mystérieuse ». Ce changement de comportement est aussi quelque chose que son entourage a noté. Ils parlent d’elle comme étant blessée et angoissée durant cette période.

Suite à cette audition libre, aucune poursuite n’a été lancée contre le journaliste. Mais d’autres accusations sont venues s’ajouter dans la presse. Le Monde assure avoir recueilli des témoignages en mars dénonçant « l’abus de position dominante » de la part de Patrick Poivre d’Arvor et deux autres plaintes, l’une pour viol et l’autre pour harcèlement sexuel, ont été rapportées selon Le Parisien. Ce sont deux plaintes qui seraient aujourd’hui prescrites.