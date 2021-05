Dior reçoit les autorisations pour des séances photos à l’Acropole

Maison de luxe, cadre de rêve et d’histoire. La maison Dior a déposé un dossier pour réaliser une séance photo à l’Acropole mais aussi à l’Odéon d’Hérode Atticus, à l’Agora antique, au temple de Poseidon au Cap Sounion et au temple de Zeus à Némée. Autant de lieux hautement historiques et protégés pour le travail des archéologues.

Dior a ainsi dû déposer un dossier au conseil central d’archéologie pour pouvoir se rendre dans ces lieux pour des photos. Le dossier a été admis à l’unanimité comme le rapporte un responsable du ministère de la Culture. Mais Dior demande aussi à avoir accès un autre lieu, le stade panathénaïque d’Athènes. C’est à cet endroit que se sont tenus les premiers Jeux olympiques de l’époque moderne en 1896. Sur ce dernier point, le sujet doit encore être examiné.

Hommage aux inspirations du créateur.

Ce n’est pas la première fois que la maison de luxe se rend à l’Acropole. En 1951, Dior avait aussi réalisé une séance photo. C’est que la Grèce était une terre de fascination pour le créateur Christian Dior. Ce dernier a pioché dans les décors et les textiles locaux, fabriqués au métier à tisser à pied pour inspirer ses créations. Les motifs lumineux et byzantins ont laissé leurs marques partout dans le monde.

La marque a aussi annoncé organiser un défilé « croisière », qui ne fait pas partie des quatre grandes Fashion weeks annuelles. Le responsable du ministère de la Culture à tout de même insisté : « Il ne s’agit pas d’un défilé à l’Acropole ». Les séances photos auront lieux au début du mois de juin et le « défilé croisière » le 17 juin.