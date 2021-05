«Ce n’est pas l’alcool qui me l’a appris»: le lapsus de Gérard Depardieu en direct à la radio

À l’affiche du film « Des hommes », long-métrage de Lucas Belvaux sur l’histoire d’anciens combattants de la guerre d’Algérie, Gérard Depardieu en faisait la promo ce vendredi matin sur France Inter. Invité de Nagui dans « La bande originale », l’acteur de 72 ans a expliqué qu’il refusait régulièrement des rôles au cinéma lorsqu’il trouve que le personnage qu’on lui propose n’est pas taillé pour lui. Mais il a aussi confié qu’il n’avait plus la même envie qu’avant d’interpréter tout un tas de rôles à l’écran. « Si tu savais le nombre de scripts qu’on m’envoie, où je dis au réalisateur ‘T’as monté, t’as ton affaire ?’, et qu’on me dit ‘Non, justement…’. Alors moi je lui dis ‘Va voir un autre’. Parce que c’est vrai que ça ne me plaît pas », a-t-il déclaré.

C’est ensuite en justifiant cette certaine lassitude, rappelant qu’il était parti de rien pour construire sa carrière, que Gérard Depardieu a laissé échapper un lapsus qui a fait éclater de rire Nagui et ses chroniqueurs. « Je crois que j’ai fait ce qu’il fallait, ça y est ! J’ai grandi dans le théâtre et le cinéma, dans une culture que je me suis faite. Ce n’est pas l’al… euh… non ce n’est pas l’alcool qui me l’a appris », a lancé le géant du cinéma français. Il voulait évidemment dire « école » et non « alcool ».

Un lapsus assez drôle quand on sait que Gérard Depardieu a souvent fait parler de lui pour sa consommation d’alcool, et a même déjà été arrêté pour conduite en état d’ivresse.