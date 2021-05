Oprah Winfrey revient sur son interview avec Harry et Meghan et les défend

Aujourd’hui encore, Oprah Winfrey continue de s’investir auprès du couple pour faire éclater les vérités. Dans une nouvelle série documentaire diffusée sur Apple TV+, « The Me You Can’t See », la présentatrice donne la parole au prince Harry sur la question de la santé mentale. « « Les membres de ma famille m’ont dit de jouer le jeu et que ma vie serait plus facile. Mais j’ai beaucoup de ma mère en moi. J’ai l’impression d’être en dehors du système, mais j’y suis toujours coincé. Le seul moyen de se libérer et de s’en sortir est de dire la vérité », révèle-t-il.