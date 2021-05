La princesse Élisabeth défilera devant sa famille lors de la fête nationale

Les contaminations au coronavirus diminuant dans notre pays, on devrait pouvoir profiter d’un vrai défilé lors de la fête nationale le 21 juillet prochain. Une parade qui sera bien particulier pour le roi Philippe et la reine Mathilde, car leur fille aînée défilera devant eux, rapportent nos confrères de Sudinfo.

La princesse Élisabeth, qui a intégré l’École Royale Militaire (ERM) le 30 août 2020, participera en effet au défilé avec les autres militaires et membres de sa promotion. Pour la première fois, elle ne sera donc pas dans la tribune officielle aux côtés de ses parents et de ses frères et sœur.