«Je ne suis pas SDF»: Ophélie Winter dément les rumeurs, Laurent Ruquier la recadre

Absente des médias depuis de longs mois, Ophélie Winter a été le centre de bien des rumeurs. On l’a dite ruinée et à la rue, et c’est sur le plateau de « On est en direct » que la chanteuse est venue éclaircir ce qu’on a dit sur elle ces derniers temps.

Laurent Ruquier n’a pas tourné autour du pot et lui a directement demandé si elle vivait vraiment à la rue. « Je ne suis pas SDF, tout va bien pour moi, mais je trouve ça horrible de dire des choses comme ça sur les gens », a répliqué Ophélie Winter, « Ils feraient mieux de braquer leurs caméras sur les vrais SDF parce qu’il y en a vraiment une tonne, et qu’ils ont besoin d’aide ». « Tout va bien, j’ai une vie, une maison », a-t-elle ajouté pour clore le débat.