Koh-Lanta: Maxine réagit aux messages haineux et nombreuses critiques dont elle fait l’objet

Un comportement pas très fair-play qui a donc engendré une vague de messages haineux à l’encontre de Maxine, sur les réseaux sociaux notamment. Cela a choqué la jeune journaliste sportive, qui ne s’attendait pas à ça, comme elle l’a expliqué dans une story sur Instagram : « Je ne pensais pas un jour me retrouver au centre de toute cette haine. Alors, grosse pensée pour ceux qui le vivent quotidiennement ou qui l’ont déjà vécu. Je trouve ça dommage d’en arriver là et que certaines personnes voient tout de façon négative ». Cependant, Maxine a décidé de passer au-dessus des insultes, et a conclu sa vidéo en remerciant ceux qui la soutiennent et sont bienveillants envers elle, ils sont « beaucoup plus nombreux » que les autres.