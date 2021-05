« Koh-Lanta » : avant l’épreuve des poteaux, Maxine a évoqué sa relation compliquée avec son père

Depuis ce vendredi, les finalistes de « Koh-Lanta : les armes secrètes » sont connus. Au terme d’une épreuve d’orientation riche en rebondissements, Lucie, Jonathan et Maxine se sont imposés face à Laure et Arnaud. Un trio final qui n’a pas convaincu tous les internautes. Certains d’entre eux s’en sont d’ailleurs pris à Maxine, estimant qu’elle ne méritait pas sa place en finale. Pourtant, le fait d’être arrivée jusque-là représente beaucoup pour la jeune femme, comme elle l’a expliqué à Denis Brogniart, lors du bilan de l’aventure, avant la mythique épreuve des poteaux.

Ancienne sportive de haut niveau, Maxine a exercé la gymnastique acrobatique pendant six ans, ainsi que le plongeon durant cinq ans. Elle avait d’ailleurs l’intention de participer Jeux olympiques de Rio dans cette deuxième discipline. Mais elle a dû finalement abandonner six mois avant l’échéance, à cause d’un burn-out. Un échec qui l’a particulièrement marquée. Participer à « Koh-Lanta » était une manière pour elle de prendre sa revanche et de surmonter cet échec passé. Elle voulait aussi prouver à son papa de quoi elle est capable. Celui-ci n’avait jamais vraiment compris l’abandon de sa fille avant les Jeux Olympiques, et leur relation en avait pâti.