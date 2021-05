Éric Zemmour: deux nouveaux témoignages l’accusent d’agressions sexuelles

Les faits rapportés dans le deuxième témoignage sont plus anciens et remontent à 1999. D’après Mediapart, une journaliste de 21 ans rencontre à cette époque Éric Zemmour « dans le cadre de son mémoire de sciences politiques consacré à la place des journalistes dans la société ». Pour ce faire, ils se rencontrent dans un café non loin de la rédaction du Figaro, où la jeune femme est alors stagiaire. Au départ, la conversation aborde ses études, mais rapidement, cela dévie. « Il me fait quelques compliments, il rentre vraiment dans des propositions très claires pour des relations intimes. Il n’y va pas par quatre chemins, c’est très clair, très assumé. J’étais complètement stupéfaite, je ne m’y attendais pas. Moi, j’étais vraiment dans une démarche très saine, très honnête », rapporte la journaliste. Il aurait également posé sa main sur sa cuisse, « de façon appuyée » en la laissant posée et « en continuant à parler, avec vraiment ce regard insistant ».