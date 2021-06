Tolérance zéro

En janvier 2020, Vanessa Springora avait défrayé la chronique avec « Le consentement », livre dans lequel elle dénonçait Gabriel Matzneff et ses actes pédocriminels. L’association L’Ange bleu, qui lutte contre les monstres de l’espèce Matzneff, avait lancé contre ce dernier une citation à comparaître pour « crime de viol aggravé ». La 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris vient d’annuler le procès, qui devait avoir lieu en septembre, et ce pour cause de nullité. Dans sa plainte, L’Ange bleu n’a pas renseigné d’adresse à Paris ! Ce manquement a...