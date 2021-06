La maison de Kiki l’Innocent inondée, il rejoue la vidéo culte de «la chaise à papy» (vidéo)

L’humoriste Martin Charlier a subi des dégâts à cause des fortes pluies de ces derniers jours. Mais il a réagi aux dégâts avec humour.

Il y a deux ans, la vidéo de « La chaise à papy » avait fait le tour de la Toile. Sur les images, une habitante d’Oreye (province de Liège) filme sa rue inondée, au moment où un 4x4 avec une remorque passe sur la route en faisant remuer l’eau, qui rentre alors dans la maison de la Liégeoise. Ce qui a le don d’agacer l’habitante au plus haut point, et elle lance alors une série d’insultes et de menaces au conducteur du véhicule, avant de crier aux autres locataires de la maison de « rentrer la chaise à papy, sinon elle va être trempée ».

Une scène qui n’a pas pris une ride, et que Martin Charlier, alias Kiki l’Innocent, n’a pas oubliée. Les orages de ces deux derniers jours ont causé des inondations chez lui, ce qui lui a inspiré un petit remake de la vidéo liégeoise devenue culte. « Bande de cons, je vais porter plainte », s’égosille-t-il dans une séquence publiée sur sa page Facebook jeudi où il filme l’eau qui abonde dans sa cave, lançant évidemment un « Enlève la chaise à papy tout de suite, sinon elle va être trempée ».

« Ça ne vous rappelle rien ? Ben c’est chez moi », a commenté le nouveau compagnon de Muriel Targnon, qui a beaucoup amusé ses nombreux abonnés.