Hypertension,l’inquiétude monte

On parle d’hypertension quand la tension artérielle est supérieure à 14/9. Mais attention !, pour que cette mesure soit prise en compte, il ne faut pas qu’elle résulte d’un état d’inquiétude, d’une grosse colère ou d’un effort appuyé. Voire du « stress de la blouse blanche » qui accable de nombreux patients rendus plus anxieux encore par leur visite chez le médecin. Pour qu’elle mérite d’alerter, la prise de tension doit être faite dans un endroit calme. Le patient sera assis et le bras qui accueille le tensiomètre reposera sur une table ou sur le bras d’un fauteuil. Pour...