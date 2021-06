Qui a remporté la finale de «Koh-Lanta: les armes secrètes»?

Ce vendredi 4 juin, TF1 diffusait la finale de « Koh-Lanta : les armes secrètes ». Depuis la semaine précédente, les noms des trois finalistes ayant remporté l’orientation étaient connus : Jonathan, Lucie et Maxine. Ils se sont donc affrontés sur la plus mythique des épreuves du jeu d’aventure, les poteaux. Dès le début, Jonathan a connu des difficultés. Avant de commencer, il avait d’ailleurs avoué que de tels exercices d’équilibre n’étaient pas son truc. Et cela s’est confirmé par la suite. Après deux heures de lutte et de tremblements continus, l’aventurier est finalement tombé en premier. Lucie l’a suivi huit minutes plus tard, à cause d’une surface où reposer ses pieds qui était devenue particulièrement petite.

C’est donc Maxine, concentrée et habituée à l’équilibre en tant qu’ancienne gymnaste, qui a remporté l’épreuve culte. Une fierté pour l’ex-athlète de haut niveau qui regrette toujours d’avoir abandonné juste avant les JO en 2016, à cause d’un burn-out. Pour l’affronter en finale, elle a choisi Lucie, et ce pour trois raisons, comme elle l’a expliqué, rapporte sur7. « Ça sera Lucie, c’est un coup de cœur et j’avais dit que je privilégierais celui qui arriverait deuxième. La dernière raison, c’est que j’ai envie de penser à moi, et je pense que j’aurai plus de chance face à Lucie que face à Jonathan qui est très apprécié ».

Lors du conseil final, les deux jeunes femmes ont eu l’occasion de répondre aux questions des membres du jury et d’aborder certaines rancœurs. Elles ont également fait le bilan de leur aventure et tenté d’expliquer pourquoi elles méritaient de remporter le jeu. Comme d’habitude, le dépouillement a quant à lui eu lieu en plateau à Paris. Après être revenu sur de nombreux aspects de l’aventure, Denis Brogniart a finalement révélé les votes du jury final, qui a sacré Maxine grande gagnante de cette édition, avec neuf voix contre quatre pour Lucie. Sous l’émotion, la journaliste sportive a avoué que cette victoire était une réelle « revanche » sur sa carrière. « Depuis que je suis rentrée de ‘Koh-Lanta’, je suis beaucoup plus heureuse. J’ai retrouvé ma joie de vivre. J’en suis ressortie grandie : maintenant, je sais où je vais ! », a ajouté l’heureuse lauréate.