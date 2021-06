Un problème technique lors de la finale de « Koh-Lanta : les armes secrètes » a fait réagir les internautes

La finale de la 22ème saison de « Koh-Lanta » était diffusée ce vendredi 4 juin sur TF1. Après avoir remporté les poteaux après plus de deux heures de souffrance, Maxine a choisi d’affronter Lucie en finale. Un choix de cœur (les deux jeunes femmes sont proches et ont eu des parcours de vie similaires), de sportivité (Lucie est la deuxième à être tombée, après Jonathan) et de stratégie (Maxine estimait avoir plus de chance face à Lucie qu’à Jonathan, plus apprécié).

Si le vote final s’est déroulé en Polynésie, lors d’un dernier conseil règlement de comptes, le dépouillement a quant à lui eu lieu en plateau à Paris, en direct. Enfin presque, comme ont pu le découvrir les téléspectateurs. En effet, un petit souci technique est venu perturber la diffusion de l’émission. Depuis plusieurs années maintenant, certains programmes qui sont théoriquement diffusés en direct sur TF1 le sont en réalité avec un léger différé. Cela permet à la production de réagir en cas de problème, explique Sudinfo.

Mais ce vendredi soir, une autre complication est survenue. Au moment du lancement du « direct » en plateau, l’entrée d’Aurélien est apparue au mauvais moment. Le vrai direct a en effet été diffusé, à la place du léger différé. Quand Aurélien est entré, d’autres candidats étaient déjà placés, alors que les téléspectateurs n’avaient pas encore eu l’occasion de les voir. Une erreur de montage donc, causée par un petit bug technique, mais qui n’a pas échappé aux téléspectateurs. Les internautes se sont empressés de commenter cet incident sur les réseaux sociaux, rapporte Sudinfo.