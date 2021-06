Finale de Koh-Lanta: retour sur le parcours des trois finalistes

L’heure de vérité approche à grands pas pour les fans de « Koh-Lanta ». Ce vendredi soir, ils sauront enfin qui de Jonathan, Lucie ou Maxine remportera cette saison, baptisée « Les armes secrètes ». Ces trois finalistes ne font pas l’unanimité au sein du public (surtout Maxine et Lucie), mais se disputeront l’épreuve mythique des poteaux, dont le vainqueur choisira son adversaire pour affronter les votes du jury final.

À quelques heures du dénouement de cette 22e édition classique de « Koh-Lanta », où sera désigné le grand gagnant des 100.000 euros, nous vous proposons un petit retour en arrière sur le parcours de Jonathan, Maxine et Lucie.

Jonathan

Parmi les trois finalistes, Jonathan est celui que le public apprécie le plus. Discret en début d’aventure, ce pro de l’escalade, membre initialement de la tribu des Oro (les Rouges), a réussi à suivre les bonnes alliances pour se hisser en finale. Fort physiquement, il a remporté l’épreuve d’immunité du 7e épisode, et également une épreuve de confort, lors du 10e épisode.

Assez agile, Jonathan pourrait très bien remporter les poteaux. Ce serait sans aucun doute sa seule chance de se présenter devant le jury final, car les filles se choisiront certainement mutuellement en cas de victoire de l’une d’elle sur l’épreuve mythique. Mais s’il se retrouve tout de même face à ses anciens camarades d’aventure, il devrait empocher le plus grand nombre de votes, son capital sympathie étant plus élevé que celui de ses deux comparses.

Maxine

L’ex-championne de gymnastique n’aurait sans doute pas atteint la finale de « Koh-Lanta : les armes secrètes » sans ses nombreux coups de chance. Le plus gros restera la découverte du poignard, synonyme de place sur les poteaux, lors de l’épreuve d’orientation. Sans l’aide – involontaire – de ses adversaires, Maxine aurait été éliminée la semaine dernière, comme sa comparse de l’aventure, Laure. À deux, elles se sont mises plusieurs autres candidats à dos, et même des membres de leur tribu, à cause de leurs coups de stratégie. Mais Maxine, très agile, a décroché plusieurs victoires individuelles sur ce « Koh-Lanta » : deux immunités (8e et 10e épisodes) et le dernier jeu de confort, qu’elle a partagé avec Arnaud.

Son sens de l’équilibre sera son principal atout, elle qui raffole des épreuves statiques. Si elle gagne l’épreuve des poteaux, on peut difficilement croire qu’elle ne prendra pas Lucie comme adversaire pour le vote final. D’autant plus que cette dernière l’a sauvée d’une élimination grâce à une arme secrète, lors de l’épisode des destins liés.

Lucie

Arrivée plus tard que les autres dans l’aventure, la championne de MMA n’a jamais vraiment réussi à intégrer sa tribu, les Toa (Jaunes). Toujours à l’écart, c’est à la réunification qu’elle s’est fait de nouveaux alliés, les Rouges. Lucie a également eu beaucoup de chance durant l’aventure, dégotant plusieurs armes secrètes : une amulette d’immunité, un bracelet noir et un détournement de vote (qui lui a évité d’être éliminée lors du 11e épisode). Des découvertes miracles qui ont d’ailleurs agacé les internautes, dont certains ont appelé au boycott de l’émission.

D’un point de vue des victoires, Lucie n’a gagné qu’une épreuve (d’immunité) avec Arnaud, lorsque leurs destins étaient liés. Sur les poteaux, elle ne semble pas être la favorite pour l’emporter, mais en cas de victoire de Maxine, elle est assurée de se retrouver devant le jury final.

