«Koh-Lanta»: même sans remporter le jeu, combien reçoivent les aventuriers pour avoir participé au programme?

La finale de « Koh-Lanta : les armes secrètes » était diffusée ce vendredi 4 juin sur TF1. Après avoir remporté l’épreuve des poteaux, c’est également Maxine qui a remporté cette 22ème édition du jeu d’aventure face à Lucie. À la clef, un chèque de 100 000 euros.

Si gagner « Koh-Lanta » (et empocher la coquette somme) représente le but ultime pour tous les participants, ceux-ci reçoivent tout de même un montant, sur simple participation au programme, rapporte Society, selon RTL. D’après le magazine, tous les aventuriers gagnent « un SMIC et 4.000 euros de droit à l’image ». En France, le SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance) brut mensuel s’élève à 1 554,58 euros.

C’est donc environ ce que reçoivent les aventuriers lors de leur première participation à « Koh-Lanta », selon Society. Car par la suite, ceux qui reviennent lors d’autres éditions empocheraient alors « le double ou le triple ».