La princesse Delphine de Belgique se lance dans la mode (photos)

La princesse Delphine de Belgique vient de se lancer dans un nouveau projet et le partage sur Instagram. L’artiste est connue pour ses toiles hautes en couleur mêlant le texte aux points colorés. Elle a décidé de se lancer dans la mode désormais, en proposant une petite collection de trois robes, inspirées de ses œuvres.

Dans son post sur Instagram, elle explique : « Je fabrique des châles à partir de mes peintures depuis de nombreuses années, pour les porter comme armure de protection et pour me rappeler de profiter de chaque minute de la vie ». L’artiste de 53 ans se dit excitée de pouvoir présenter ce nouveau projet.

Les robes reprennent ses motifs. Des grandes lettres noires où il est possible de lire « Never give up », « Everything is going to be fine ». Quelques taches de couleurs viennent ponctuer les robes blanches et noires, nouées à la taille. Delphine explique que la collection devrait être disponible à la mi-juin et présente ses robes comme des tenues qui peuvent se porter toute l’année. « J’espère que les mots, les couleurs et leurs significations pourront inspirer les jeunes et les moins jeunes ».

Delphine de Saxe-Cobourg s’est énormément servie de son art pour exprimer la colère et la tristesse qu’elle a pu ressentir lors de sa lutte avec le roi Albert II. C’est finalement en janvier 2020, qu’elle a obtenu gain de cause et en novembre dernier qu’elle porte son nom complet sur les réseaux sociaux.