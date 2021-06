Les 12 coups de midi: «Je sentais que la production voulait me faire gagner», confie Paul

Avec ses 153 participations aux « 12 coups de midi » et ses connaissances impressionnantes, Paul El Kharrat a marqué le jeu télé. Si son aventure sur le plateau de TF1 s’est arrêtée en octobre 2019, celui qu’on a surnommée ‘WikiPaul’ n’a pas perdu en notoriété depuis, et il a d’ailleurs sorti en septembre dernier un livre retraçant son aventure, celle d’un étudiant autiste Asperger devenu célèbre en battant tous les records des « 12 coups de midi ».

Grâce à l’émission de Jean-Luc Reichmann, Paul a aussi participé aux « Enfants de la télé » et a intégré l’équipe des Grosses Têtes de Laurent Ruquier sur (Bel) RTL. Sa participation aux « 12 coups de midi » « a généré un enchaînement de bonnes aventures », a-t-il résumé au Figaro, avant de revenir sur son aventure en elle-même.

« C’est un souvenir immatériel et mémorable, qui marque l’esprit. Rester aussi longtemps sur un programme télévisé, c’est une chose assez marquante ! J’en garde globalement un très bon souvenir, avec des très belles personnes, des bons moments, un partage, une complicité et une bienveillance coutumière. J’ai vraiment apprécié », a raconté Paul lors d’une interview vidéo auprès de nos confrères français. « Les 12 coups de midi » ont bien évidemment bousculé la vie du champion, qui ne s’attendait pas à aller si loin dans le jeu.

Il a même confié s’être parfois senti avantagé par rapport à d’autres candidats. « Je sentais que la production voulait me faire gagner, qu’elle voulait me donner ma chance et que je reste dans le jeu. Elle voulait que je me fasse connaître », a lâché ‘WikiPaul’, expliquant qu’il avait remarqué que ses adversaires avaient souvent des questions liées à des études, des sondages, des chiffres ou des habitudes quotidiennes, alors que lui tombait sur des questions d’histoire, un domaine qu’il maîtrise à la perfection.

« On peut se poser des questions avec raison, et je pense qu’ils m’ont donné ces questions-là pour que je réponde bien et que j’aille au bout, ou du moins me faire tenir pendant un nombre assez conséquent d’émissions », a déclaré l’ex-candidat, regrettant quelque peu ces « terribles coups de pouce que l’on peut donner, quitte à léser les autres candidats ». Mais évidemment, Paul reconnaît aussi « à titre personnel et purement égoïste » que cela était « souhaitable » pour lui.

Sa participation aux « 12 coups de midi » a changé sa vie – « pas seulement de manière pécuniaire » (il a gagné 691.522 euros, ndlr) –, et Paul ne s’attendait vraiment pas à ce que le public lui montre autant d’affection, d’admiration et de respect.