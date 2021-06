Périple d’un troupeau d’éléphants en Chine: un mâle s’est séparé du groupe

L’un des 15 éléphants, dont la randonnée à travers champs et villages captive la Chine, s’est séparé de ses congénères et voyage désormais en solitaire, selon des images de la télévision nationale.

Le troupeau, qui comprend trois éléphanteaux, a déjà parcouru plus de 500 km dans le Sud-Ouest du pays, après avoir quitté sa réserve de Xishuangbanna, une région frontalière du Laos et de la Birmanie.

L’un des pachydermes, un mâle, se trouve désormais à 12 km du reste du troupeau après s’en être séparé en début de semaine, selon la chaîne publique CCTV qui retransmet 24 heures sur 24 l’évolution du troupeau sur son site internet.

La pérégrination des éléphants est surveillée en permanence par des drones et des centaines de fonctionnaires interviennent pour évacuer les populations sur leur passage.

Les animaux semblent en bonne santé et personne n’a été blessé alors qu’ils se sont aventurés en ville, ont traversé des autoroutes et visité granges et maisons à la recherche de nourriture.

AFP