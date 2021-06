Le ticket pour aller dans l’espace s’envole pour 28 millions d’euros

28 millions de dollars pour aller faire un vol suborbital. C’est le prix qu’a bien voulu mettre le riche gagnant de la vente aux enchères organisée par Blue Origin pour aller dans l’espace quelques minutes. À la fin mai, une vente aux enchères a été créée pour faire partie d’un vol à bord de la capsule New Shepard avec Jeff Bezos à son bord et son frère. Le voyage sera court mais suffisamment impressionnant pour y mettre ce prix.

Les membres à bord pourront profiter d’un vol de quelques minutes où ils pourront ressentir l’effet de l’apesanteur et d’une vue magnifique de la courbure de la terre. Le voyage devrait avoir lieu le 20 juillet prochain.

Pour le moment, l’identité de l’acheteur n’est pas encore connue mais c’est une question de temps. Il a dû renchérir face à une vingtaine de participants lors des enchères en ligne qui n’ont duré qu’une dizaine de minutes. Avant d’atteindre le dernier prix de 28 millions de dollars, les premières mises étaient de 4,8 millions de dollars. L’acheteur devra aussi rajouter 6 % de frais de commission.

Blue Origin est une entreprise fondée en 2000 par Jeff Bezos. Les montants de la vente seront reversés à la Fondation Club for the Future qui a été créée par Blue Origin et seront destinés à encourager les jeunes à travailler dans le milieu scientifique et spatial.

Un vol au-delà de la ligne Karman

Le vaisseau comptera donc quatre passagers : Jeff Bezos et son frère, l’heureux acheteur et un quatrième touriste spatial dont le nom n’est pas encore connu, comme l’a expliqué la directrice commerciale de Blue Origin, Ariane Cornell.

New Shepard décollera depuis un désert de l’ouest du Texas. La fusée décollera à la verticale et la capsule s’en séparera à environ 75 km de hauteur, continuant sa trajectoire jusqu’à dépasser la ligne Karman à l’altitude de 100 km, qui définit la limite entre l’atmosphère terrestre et l’espace. Seulement 569 personnes ont déjà dépassé cette ligne. Les passagers pourront alors flotter en apesanteur durant trois minutes environ et observer la courbure de la Terre.

Enfin pour le retour sur le plancher des vaches, la fusée redescendra doucement à la verticale sur une piste. La capsule, elle, reviendra en chute libre sur Terre, freinée par trois grands parachutes et des rétrofusées pour ajuster la direction. Ce n’est pas la première fois que la fusée ira faire son tour suborbital, 15 vols d’essais ont déjà eu lieu. « Nous sommes prêts à faire voler des astronautes » a assuré Ariane Cornell.

La course pour un nouveau marché

Pour rappel Blue Origin n’est pas la seule entreprise à proposer ces vols spatiaux. Plusieurs compagnies se font la course. Virigin Galactic, une compagnie du milliardaire Richard Branson a l’objectif d’envoyer 50.000 personnes dans l'espace d’ici les dix prochaines années, à bord d’un avion pouvant transporter six passagers. Les prix de ce voyage : 250.000 dollars.

Elon Musk bien entendu est aussi sur le pont avec son groupe Space X, un peu plus en avance dans le domaine des satellites et des missions spatiales. Ce dernier souhaite envoyer quatre touristes pendant trois jours pour faire quelques tours de la Terre à bord de sa capsule Crew Dragon. Un voyage à bord de cette capsule est estimé à 36 millions d’euros.

Si la recherche spatiale et surtout le tourisme spatial intéresse autant, c’est qu’il pourrait devenir une source de revenu très importante. Pour les vols organisés par Virgin Galactic, déjà 600 billets ont été vendus, entre 200.000 et 250.000 dollars.