Lena Simonne s’exprime pour la première fois après les accusations d’agression sexuelle contre Roméo Elvis

Lena Simonne vient de faire la couverture du magazine Elle et d’accorder par la même occasion une interview. La mannequin parle un peu plus d’elle ce qui n’est pas dans ses habitudes. Cette interview représente donc une porte entrouverte pour savoir un peu plus ce qu’il se passe de son côté. En septembre dernier, les proches de Roméo Elvis dont Lena Simonne et Angèle ont été très affectées par les accusations contre le chanteur et se sont retrouvées sous les attaques de certains internautes.

Dans Elle, Lena Simonne parle de son travail et comment elle en est arrivée là comme mannequin et influenceuse, bien que pas très bavarde. Dans l’interview, elle explique justement comment elle garde ses distances des réseaux sociaux : « Je ne suis pas du genre à parler face caméra à ma communauté, d’autres le font mieux que moi. Je ne suis pas à l’aise. Je pense qu’on m’apprécie pour autre chose. Je montre mes copines, mes photos professionnelles. Mais je n’ai pas envie de partager mon intimité, surtout que je suis en couple avec quelqu’un de connu. Je ne veux pas que ce soit trop intrusif ».

Quand arrive le sujet des accusations d’agression sexuelle, la mannequin répond : « Je me suis préservée grâce à mes amis, je me suis beaucoup rapprochée d’eux à cette période. Il fallait que je reste dans la vraie vie, pas sur les réseaux. J’avais mes proches, ma famille et mon amour ».

Le couple tient bon, ils ont des projets ensemble à venir. C’est d’ailleurs ainsi qu’elle conclut son interview : « J’ai mon travail à Paris, ma vie, mes amis. Mais à Bruxelles, j’ai l’amour. On a des beaux projets, bientôt une maison avec un jardin ».