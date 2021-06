Le fils de Boris Johnson est devenu la star du G7 (photos)

Wilfried Johnson, fils de Boris et Carrie Johnson vient d’avoir un an. Lors du week-end en Cornouailles, où s’est tenu le G7, il a été vu avec sa mère et Jill Biden, Première dame des États-Unis, profitant de la plage et d’un barbecue. L’enfant, dont le visage n’est pas montré à la presse pour le préserver, a tout de même été vu, de dos, esquissant quelques pas pour aller rejoindre sa mère. Lors de la soirée, le couple français, Emmanuel et Brigitte Macron aussi faisaient partie des admirateurs des premiers pas du petit Wilfried.

C’est que la Grande-Bretagne met toutes les chances de son côté pour une opération séduction. Ce G7 est le premier qui ne se tient pas à distance depuis le Brexit. La Grande-Bretagne doit gérer les tensions vis-à-vis des nouvelles politiques à mettre en place envers les autres grandes puissances du monde. Après le barbecue et les plateaux de fruits de mers, les invités ont pu profiter d’un spectacle aérien des Red Arrows de la Royal Air Force.

Les dirigeants se sont aussi mis d’accord sur les dispositions à prendre à propos de la pandémie. Ainsi le G7 a annoncé un milliard de vaccins pour « vacciner le monde d’ici la fin de 2022 ».