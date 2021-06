La reine Elizabeth II pleine d’humour lors de ses obligations ce week-end (vidéos)

La reine était présente lors du premier jour de la tenue du G7 en Cornouailles. La monarque n’a pas manqué d’humour lors de la photo officielle avec les dirigeants ni plus tard dans le week-end lors de la découpe d’un gâteau.

Le grand rassemblement des dirigeants du G7 tire sur la fin. Le passage de la reine vendredi 11 juin n’a pas manqué d’alléger un peu l’ambiance des discussions. Comme a chaque fois, est venu le moment des photos officielles avec les dirigeants à l’ouverture de la rencontre entre l’Allemagne, la France, l’Angleterre, les États-Unis, le Canada, l’Italie et le Japon. Sur les images et les vidéos rapportées par la BBC, il est possible d’entendre la reine d’Angleterre poser une question à l’adresse des dirigeants : « Êtes-vous supposés avoir l’air de vous amuser ? »

Sous les rires, Boris Johnson lui répond : « Oui absolument ! ». Il ajoute tout de suite après : « Et nous passons vraiment un bon moment malgré les apparences ». De quoi rassurer sur la tenue du premier sommet en personne depuis le Brexit et la gestion de la pandémie.

Un gâteau coupé à l’épée

Un peu plus tard, en marge de la tenue du G7, la reine était invitée à une réception au complexe Eden Project pour célébrer l’initiative The Big Lunch, accompagnée de Kate Middleton et de Camilla Parker-Bowles. La monarque a été demandé pour couper le gâteau. Rien de bien compliqué jusqu’à ce qu’une alternative au simple couteau ne lui soit présentée. La reine s’est emparée d’une épée de cérémonie pour couper le fameux gâteau.

Parmi les organisateurs, une femme lui dit : « Nous avons des couteaux si vous le souhaitez ». Ce à quoi la reine répond : « Je sais qu’il y en a. Mais ça, c’est moins ordinaire » avant de planter la lame dans le gâteau, aidée par Camilla Parker-Bowles.