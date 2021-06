Nagui dévoile sa nouvelle émission musicale: «une première mondiale» (vidéo)

Il y a peu, Nagui avait fait sensation en annonçant arrêter la présentation de « Tout le monde veut prendre sa place ». Maintenant qu’il a trouvé sa remplaçante, Laurence Boccolini, la question qui se pose, c’est ce qu’il va faire du temps ainsi libéré. C’est pourquoi l’animateur vient de publier une vidéo sur Instagram où il passe en revue tous les projets qu’il a en vue dans les prochains mois. Et parmi ceux-ci, il y a une nouvelle émission.

« Trouver l’artiste que l’on aime, les artistes que l’on aime »

Prévue pour la rentrée prochaine, ce programme sera dénommé « The Artist » et comme son nom l’indique, il consiste à mettre les artistes en valeur mais de manière novatrice. Cela « consistera à organiser un show plusieurs mois la saison prochaine pour découvrir de nouveaux talents », explique d’abord Nagui. « Vous allez me dire ‘rien de bien original’. L’originalité (c’est même une première mondiale) : ce ne seront que des auteurs, compositeurs et interprètes. Ils vont venir vous proposer des chansons, rentrer dans leur univers, vous proposer des reprises mais aussi des nouveautés. Vous seuls serez les juges, avec des professionnels, mais vous allez vous confronter à ces professionnels pour juger ces chansons, ces artistes, ces paroles, ces musiques. C’est follement excitant de vous y attendre, de créer quelque chose de nouveau ».

Fidèle à sa sensibilité musicale, Nagui ambitionne donc d’aider le secteur de la musique à se relever de la longue crise sanitaire qui l’a touché de plein fouet. Une plateforme en ligne va bientôt être créée pour que les talents intéressés y déposent leurs chansons et tentent ainsi de figurer au sein de l’émission. Il s’agit donc d’une sorte de croisement entre The Voice et Taratata, avec en effet un concept totalement inédit qui, pourquoi pas, pourrait avoir des émules à l’étranger si le public répond présent. « C’est ça le nerf de la guerre : trouver l’artiste que l’on aime, les artistes que l’on aime », conclut le présentateur.

Quant à ses autres émissions, Nagui assure qu’il ne leur réserve pas le même sort que « Tout le monde veut prendre sa place ». A propos de « N’oubliez pas les paroles », il précise qu’« évidemment, il y aura toujours des numéros exceptionnels en prime time comme les masters ou le tournoi des maestros ». Sur Taratata, le présentateur déclare qu’« il y aura un énorme rendez-vous, un énorme concert, maintenant que les concerts peuvent reprendre. Taratata va revenir sur une grande scène, avec ses duos et ses artistes ». Enfin, il dit garder également l’animation de « La Bande Originale » sur France Inter.