Nagui craque en plein direct en évoquant l’autisme de la fille d’Hélène de Fougerolles (vidéo)

Alors qu’elle vient de sortir un livre, intitulé « T’inquiète pas, maman, ça va aller », l’actrice Hélène de Fougerolles était l’invitée de Nagui sur France Inter le lundi 22 mars. Comme le titre le laisse sous-entendre, Hélène de Fougerolles aborde, dans cet ouvrage, l’autisme de sa fille Shana, une jeune fille de 17 ans que Nagui connaît bien.

« Ce livre est bouleversant. Car on va tout se dire, j’ai la chance de la connaître », a expliqué Nagui à l’antenne, avant de craquer et d’être incapable de continuer à parler. À tel point que ce sont ses collègues présents sur le plateau qui ont pris le relais, expliquant que l’animateur a toujours fait partie du cercle proche d’Hélène de Fougerolles, et donc parmi les rares personnes qui étaient au courant de l’autisme de sa fille.

« Tu n’as pas le droit de faire ça parce que moi, je vais pleurer aussi », a lancé l’actrice, émue. Elle a ensuite confié que Shana « a été acceptée par un groupe de personnes dont Nagui fait partie », ajoutant : « J’étais accompagnée par très peu de gens. Vous deviez être, franchement, moins d’une dizaine à être au courant que j’avais cette petite avec moi ».