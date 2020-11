Contaminé par le Covid-19, Nagui a dû s’absenter pendant trois semaines

Ces derniers temps, Nagui s’était fait très discret. Pendant trois semaines, il avait même laissé sa place à France Inter à Leïla Kaddour-Boudadi, une chroniqueuse de son émission « La bande originale ». Selon elle, il n’avait qu’un « gros rhume ». Mais maintenant que Nagui a repris son poste, il révèle qu’il s’agissait bien plus que cela puisqu’en réalité, il avait attrapé le Covid-19.

« Les médecins m’ont dit ‘il n’y a pas que la pandémie’, et puis, ça n’a pas loupé »

Pour commencer son émission ce lundi 2 novembre, Nagui a donc évoqué la raison d’une si longue pause. « Je suis ravi de vous retrouver tous et toutes. Il y a eu, on va dire, allez, un mélange entre des vacances, des cas contacts et le fameux Covid », dit-il. Pour expliquer que sa chroniqueuse n’ait pas parlé du coronavirus, l’animateur justifie cela très simplement. Selon lui, lorsqu’elle a affirmé du rhume, il était seulement un cas contact mais le test Covid qu’il avait réalisé s’est avéré négatif. Il avait alors, semble-t-il, comme un rhume qui n’a pas plus éveillé l’attention, même s’il est resté en quarantaine par mesure de précaution. « C omme Leïla avait très gentiment dit, sur cette antenne, 'On vous dit toujours la vérité de ce qu’il se passe' », ajoute-il par ailleurs.

Mais peu après, Nagui a toutefois présenté les autres symptômes typiques de la maladie. Son état ne s’arrangeant pas, il a de nouveau cherché à avoir un avis médical. « Les médecins m’ont dit ‘le rhume, la grippe, la gastro, ça existe aussi, il n’y a pas que le virus, il n’y a pas que la pandémie.’ Et puis, ça n’a pas loupé », raconte-il. « Au bout d’une semaine, ça n’allait vraiment pas. Il a fallu refaire un test et il était positif. Ça tombait relativement bien dans le planning, il y avait des vacances prévues ».

Ces vacances devaient durer à l’origine deux semaines. Finalement, à cause du Covid, cela aura duré une de plus. Sûrement pas le genre de congé dont il rêvait mais maintenant, Nagui a retrouvé la forme et est prêt à reprendre le chemin des studios.