À 21 ans, cette étudiante belge cartonne dans «N’oubliez pas les paroles» (vidéo)

Âgée de 21 ans, Alessandra est une étudiante originaire de la Louvière qui cartonne actuellement dans l’émission présentée par Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Malgré son jeune âge, elle a déjà battu un record du programme. Elle a en effet déjà gagné 131.000 euros en seulement huit victoires.

« Vous êtes la 27e ex aequo plus grande de tous les maestros.(…) Et de tous les maestros, vous êtes la plus forte progression si on fait le ratio victoires/argent gagné. C’est vous qui êtes la plus forte de tous les maestros ! Et ce n’est pas fini », a déclaré l’animateur à la jeune femme à la suite de sa huitième victoire ce mardi 12 janvier. Cela fait d’elle la troisième Belge à avoir intégré le top 32 des maestros. « Je suis perdue, c’est incroyable, jamais je n’aurais cru arriver jusque-là. C’est un rêve qui se réalise », lui a répondu Alessandra.

Pourtant, avant de concrétiser ce rêve, la jeune femme avait été recalée quatre fois. « Le directeur de casting me disait qu’il y avait une certaine hésitation dans ma voix. À chaque fois, il a donc préféré me le refaire passer. Pourtant, je ne chantais pas comme une casserole, mais ce n’était pas tout juste, il y avait toujours une petite hésitation due au stress », a-t-elle révélé à Télé Loisirs. Sa persévérance et sa connaissance de 800 chansons par cœur lui ont permis de se lancer dans cette aventure et d’y briller.